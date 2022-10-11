Путин встретится с Эрдоганом 13 октября
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 13 октября в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встреча готовится", — отметил представитель Кремля, добавив, что лидеры обсудят ситуацию на Украине и двусторонние отношения.
Напомним, ранее Песков не исключал, что Путин и Эрдоган могут обсудить в Астане перспективы переговоров Москвы, Вашингтона, Парижа, Лондона и Берлина.
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ТАСС / Александр Демьянчук