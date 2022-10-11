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Опубликовано 11 октября 2022, 11:33

В рамках частичной мобилизации призвали больше 3000 казаков

Для участия в спецоперации на Украине призвали более трёх тысяч казаков

Свыше трёх тысяч казаков призвано в рамках частичной мобилизации к участию в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили во Всероссийском казачьем обществе.

"Казаки Кубанского войскового казачьего общества (500), Всевеликого войска Донского (400), Оренбургского (400), Сибирского (150), Терского (140) уходят в Донбасс выполнять свой гражданский и воинский долг с лёгкой душой и единственным желанием — с корнем вырвать неонацизм из земель, исторически российских, и остановить кровопролитие", — сказано в сообщении общества.

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Потомственный казак из Петербурга женился и уехал добровольцем на фронт прямо из загса

В зону боевых действий под флагами войсковых казачьих обществ отправятся пять окружных атаманов Всевеликого войска Донского, а также Центрального, Волжского, Оренбургского войсковых казачьих обществ. Всего же на важных направлениях спецоперации в боях принимают участие около восьми тысяч казаков России.

Ранее Лайф рассказывал о том, что казаки Сахалино-Курильского окружного казачьего общества прибыли в военные комиссариаты региона, не дожидаясь повесток, в рамках объявленной в России частичной мобилизации.

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Всероссийское казачье общество

Илья Суриков
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