Свыше трёх тысяч казаков призвано в рамках частичной мобилизации к участию в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили во Всероссийском казачьем обществе.

"Казаки Кубанского войскового казачьего общества (500), Всевеликого войска Донского (400), Оренбургского (400), Сибирского (150), Терского (140) уходят в Донбасс выполнять свой гражданский и воинский долг с лёгкой душой и единственным желанием — с корнем вырвать неонацизм из земель, исторически российских, и остановить кровопролитие", — сказано в сообщении общества.

В зону боевых действий под флагами войсковых казачьих обществ отправятся пять окружных атаманов Всевеликого войска Донского, а также Центрального, Волжского, Оренбургского войсковых казачьих обществ. Всего же на важных направлениях спецоперации в боях принимают участие около восьми тысяч казаков России.