Верховный суд признал законным приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову
Верховный суд России отклонил кассационные жалобы четверых бывших полицейских, получивших сроки за подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщает "Интерфакс".
Приговор бывшим сотрудникам УВД по ЗАО Москвы Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву, Максиму Уметбаеву и их руководителю Игорю Ляховцу признан законным.
В мае 2021 года Мосгорсуд приговорил фигурантов к срокам от пяти до восьми лет колонии. Их лидер Ляховец получил 12 лет. Сам Голунов заявил, что был удовлетворён решением суда.
Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В УМВД РФ по столице заявили, что во время обыска у журналиста был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку, и уже через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. Позднее его признали потерпевшим.
ТАСС / Дмитрий Серебряков