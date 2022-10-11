Юристы заявили, что новые сотрудники могут получить бронь от частичной мобилизации

Новые сотрудники аккредитованных компаний могут получить бронь от частичной мобилизации. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявил юрист Василий Воробьёв. Он подчеркнул, что такое разрешение распространяется на работников независимо от того, когда они были приняты в компанию.

Между тем юрист Анастасия Билялова отметила, что бронь затрагивает не все должности, а лишь нужные для постоянной деятельности организации. По её словам, полной информации об этом нет, ведь большинство соответствующих документов предназначено "для служебного пользования".

"Пока мы можем опираться на разъяснения, опубликованные на портале "Объясняем.рф". Там сказано, что дата выхода на работу не имеет значения", — напомнила Билялова.