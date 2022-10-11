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11 октября, 11:06

Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев всегда говорил, что хочет разрушить Крымский мост

Киев всегда говорил о желании разрушить Крымский мост, однако о причастности Украины к теракту пока рано говорить. Об этом заявил посол Незалежной в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с телеканалом Sky News.

"Я думаю, мы узнаем позже (причастна ли Украина к теракту. — Прим. Лайфа)... Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность", — сказал дипломат.

В ООН назвали теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта

В ООН назвали теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта

Лайф рассказывал, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. Была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Вскоре президент РФ Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва являются спецслужбы Украины.

Обложка ©

Shutterstock

Варвара Романова

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