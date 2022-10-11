Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев всегда говорил, что хочет разрушить Крымский мост

Киев всегда говорил о желании разрушить Крымский мост, однако о причастности Украины к теракту пока рано говорить. Об этом заявил посол Незалежной в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с телеканалом Sky News .

"Я думаю, мы узнаем позже (причастна ли Украина к теракту. — Прим. Лайфа)... Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность", — сказал дипломат.