В ЛНР отодвинули линию соприкосновения, выбив украинские войска из двух сёл

Российские военные смогли выбить подразделения ВСУ из двух населённых пунктов и отодвинуть линию соприкосновения в Луганской Народной Республике. Об этом заявил командир добровольческого батальона "Русский легион" (БАРС-13) Сергей Фомченков.

"Наши силы атаковали позиции противника в районе населённых пунктов Терны, Новосадовое, выбив оттуда части ВС Украины, которые занимали эти посёлки", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Тем самым, добавил Фомченков, ВС РФ отодвинули линию соприкосновения дальше от дороги, на которую пытаются выйти украинские войска для перерезания коммуникаций и выхода в тыл Сватова, Кременной, Рубежного и Северодонецка. Командир добавил, что военные России перешли к фазе активной обороны.