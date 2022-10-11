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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 11:02
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В ЛНР отодвинули линию соприкосновения, выбив украинские войска из двух сёл

Командир "Русского легиона" сообщил, что ВСУ были выбиты из двух сёл в ЛНР

Российские военные смогли выбить подразделения ВСУ из двух населённых пунктов и отодвинуть линию соприкосновения в Луганской Народной Республике. Об этом заявил командир добровольческого батальона "Русский легион" (БАРС-13) Сергей Фомченков.

"Наши силы атаковали позиции противника в районе населённых пунктов Терны, Новосадовое, выбив оттуда части ВС Украины, которые занимали эти посёлки", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Тем самым, добавил Фомченков, ВС РФ отодвинули линию соприкосновения дальше от дороги, на которую пытаются выйти украинские войска для перерезания коммуникаций и выхода в тыл Сватова, Кременной, Рубежного и Северодонецка. Командир добавил, что военные России перешли к фазе активной обороны.

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Артур Лапсаков
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