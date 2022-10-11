За сутки ПВО РФ уничтожила 7 украинских беспилотников, 15 снарядов HIMARS и 6 ракет HARM

За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов, пятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, а также шесть американских противорадиолокационных ракет HARM. Об этом во вторник сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Беспилотники, снаряды и ракеты уничтожены рядом с населёнными пунктами в ДНР и Херсонской области.

"Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, в том числе один ударный аппарат "Свитчблейд-600", в районах населённых пунктов Благодатное, Кропивницкое, Никольское, Петровское Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Мыловое и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбито 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львово, а также шесть американских противорадиолокационных ракет HARM в районе населённого пункта Антоновка Херсонской области", — заявил Конашенков.

По последней информации Минобороны РФ, с начала специальной военной операции на Украине уничтожено 318 самолётов, 160 вертолётов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники.