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11 октября, 10:19

МО РФ: В ДНР уничтожен склад боеприпасов со снарядами к HIMARS

Авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили склад боеприпасов к системам залпового огня HIMARS американского производства, расположенный в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что удар был нанесён в районе населённого пункта Предтечино.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ отразили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении. В результате уничтожено до 40 украинских военных и четыре боевые бронированные машины.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова

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