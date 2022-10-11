МО РФ: В ДНР уничтожен склад боеприпасов со снарядами к HIMARS

Авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили склад боеприпасов к системам залпового огня HIMARS американского производства, расположенный в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что удар был нанесён в районе населённого пункта Предтечино.