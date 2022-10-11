В Минобороны РФ заявили, что цель сегодняшнего удара по Украине достигнута
ВС РФ продолжили наносить удары по военным и инфраструктурным объектам Украины
Цель сегодняшнего удара ВС РФ по Украине достигнута, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Сегодня Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отметил он.
Напомним, сегодня утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти и СМИ сообщают о ракетных ударах в Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской, Днепропетровской, Киевской областях. А накануне Россия также нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.
ТАСС / Сергей Фадеичев