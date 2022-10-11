В Минобороны РФ заявили, что цель сегодняшнего удара по Украине достигнута

Цель сегодняшнего удара ВС РФ по Украине достигнута, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Сегодня Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — отметил он.