Одной из главных целей Запада является разорение России, но это вряд ли реализуемо. Об этом пишет Junge Welt со ссылкой на депутата Бундестага Севим Дагделен. По словам парламентария, НАТО во главе с ФРГ делает всё для того, чтобы Москва и Киев не достигли перемирия.

"Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днём ​​и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведёт к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично", — отметила депутат.

Дагделен также подчеркнула, что миллионы жителей Европы страдают от попыток Запада "загубить" РФ экономической войной. По её словам, из-за санкций на кону оказалось всё производство в ФРГ, которое было основано на дешёвых и надёжных поставках топлива из РФ. При этом курс евро снижается по отношению к доллару, из-за чего увеличивается стоимость энергоносителей, а огромное количество людей в странах Запада разорено. Кроме того, несмотря на все усилия США и ЕС, президент России Владимир Путин не стал изгоем на международной арене, признала парламентарий.

"Мир не хочет осуждать Россию за конфликт на Украине. И удивительно, что многие страны, наоборот, обвиняют Запад в эскалации и двойных стандартах", — заключила Дагделен.