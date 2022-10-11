Лавров в очередной раз озвучил условие применения РФ ядерного оружия

"Если это зависит от нас, то президент [РФ Владимир Путин] неоднократно высказывался, что мы предусматриваем в нашей ядерной доктрине исключительно ответные меры, которые призваны не допустить уничтожения РФ в результате прямых ядерных ударов или другими видами оружия, которые ставят под угрозу само существование российского государства", — сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".