Лавров в очередной раз озвучил условие применения РФ ядерного оружия
Лавров: Применение Россией ядерного оружия возможно только в качестве ответной меры
Использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера, призванная не допустить уничтожение государства. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Если это зависит от нас, то президент [РФ Владимир Путин] неоднократно высказывался, что мы предусматриваем в нашей ядерной доктрине исключительно ответные меры, которые призваны не допустить уничтожения РФ в результате прямых ядерных ударов или другими видами оружия, которые ставят под угрозу само существование российского государства", — сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Ранее Лавров заявил, что тем, кто спекулирует на тему ядерной угрозы от РФ, надо осознавать ответственность. Москва также призывает искусственно не раздувать эту тему, добавил глава МИД РФ.