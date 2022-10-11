Лавров: Спекулирующие на тему ядерной угрозы от РФ должны осознавать ответственность

Тем, кто спекулирует на теме ядерного удара со стороны России, необходимо осознавать ответственность. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме, дескать, организации Российской Федерацией провокаций с использованием оружия массового уничтожения, осознают свою ответственность", — сказал глава российского МИД в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".