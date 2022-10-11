Лавров: Спекулирующие на тему ядерной угрозы от РФ должны осознавать ответственность
Тем, кто спекулирует на теме ядерного удара со стороны России, необходимо осознавать ответственность. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме, дескать, организации Российской Федерацией провокаций с использованием оружия массового уничтожения, осознают свою ответственность", — сказал глава российского МИД в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Министр также подчеркнул, что Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. Он признался, что не может представить ситуацию, при которой его задействование "не закончилось бы армагеддоном". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что слова Байдена не опирались на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. Заявление президента США озадачило и американских силовиков.