Власти Ивано-Франковской области заявили об ударах по критической инфраструктуре
Глава Администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук заявила об ударах по критической инфраструктуре региона. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по критической инфраструктуре", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти и СМИ сообщают о ракетных ударах в Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской, Днепропетровской, Киевской областях. А накануне Россия также нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency