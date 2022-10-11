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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 09:28
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Власти Ивано-Франковской области заявили об ударах по критической инфраструктуре

Глава Администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук заявила об ударах по критической инфраструктуре региона. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по критической инфраструктуре", — говорится в сообщении.

Появилось видео с последствиями удара по Ладыжинской ТЭС на Украине
Появилось видео с последствиями удара по Ладыжинской ТЭС на Украине

Напомним, сегодня утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти и СМИ сообщают о ракетных ударах в Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской, Днепропетровской, Киевской областях. А накануне Россия также нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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