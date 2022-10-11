Чемпиона России по гандболу приговорили к аресту в Белоруссии за хулиганство

Гандболиста таганрогского клуба "Донские казаки" Александра Синицына приговорили к трём месяцам ареста по статье о злостном хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Белоруссии.

Синицына задержали за драку с сотрудниками одного из караоке-баров в Бресте. Инцидент произошёл 10 августа.

"Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <...> применил насилие в отношении потерпевшего, умышленно нанёс ему один удар в лицо, отчего потерпевший упал на землю, после этого умышленно нанёс лежащему на земле потерпевшему многочисленные удары в лицо и туловище", — говорится в сообщении суда.