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11 октября, 09:21

Чемпиона России по гандболу приговорили к аресту в Белоруссии за хулиганство

Гандболиста таганрогского клуба "Донские казаки" Александра Синицына приговорили к трём месяцам ареста по статье о злостном хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Белоруссии.

Синицына задержали за драку с сотрудниками одного из караоке-баров в Бресте. Инцидент произошёл 10 августа.

"Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <...> применил насилие в отношении потерпевшего, умышленно нанёс ему один удар в лицо, отчего потерпевший упал на землю, после этого умышленно нанёс лежащему на земле потерпевшему многочисленные удары в лицо и туловище", — говорится в сообщении суда.

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Синицын — двукратный чемпион России по гандболу в составе "Чеховских медведей". Игроком "Донских казаков" он стал в августе. В Бресте спортсмен выступал вместе с таганрогским клубом на Кубке Белгазпромбанка.

Обложка ©

Shutterstock

Роман Фейгин
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