Кадыров: Шанс на перемирие между РФ и Украиной безвозвратно упущен стараниями Зеленского

Шанс на какое-либо перемирие между Россией и Украиной безвозвратно упущен стараниями президента Незалежной Владимира Зеленского и его сторонниками. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

"То, что происходит сегодня, — возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки", — написал он.

По словам Кадырова, власти тех стран, которые сегодня выставляют себя пацифистами и судьями в одном лице, а также осуждают ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, на протяжении восьми лет проявляли безразличие к судьбам тысяч жителей Донбасса, в том числе детей, женщин и стариков.