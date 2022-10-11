Кадыров: Шанс на перемирие между РФ и Украиной безвозвратно упущен стараниями Зеленского
Шанс на какое-либо перемирие между Россией и Украиной безвозвратно упущен стараниями президента Незалежной Владимира Зеленского и его сторонниками. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
"То, что происходит сегодня, — возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки", — написал он.
По словам Кадырова, власти тех стран, которые сегодня выставляют себя пацифистами и судьями в одном лице, а также осуждают ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, на протяжении восьми лет проявляли безразличие к судьбам тысяч жителей Донбасса, в том числе детей, женщин и стариков.
Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
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