"Не потратим ни копейки": Губернатор Ростовской области отказался от закупки украшений к Новому году

В Ростовской области не будут тратить деньги на покупку украшений и проведение масштабных мероприятий к Новому году. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он считает, что новогоднее настроение могут создать и прошлогодние гирлянды.

"С учётом ваших предложений принял решение: на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки. Предупредил об этом глав всех городов и районов области. Думаю, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации", — отметил Голубев в своём телеграм-канале.

Губернатор также обратился к тем, кто предложил совсем отказаться от празднований. Он напомнил, что мероприятия для детей под Новый год проводили даже во времена Великой Отечественной войны. Поэтому полностью отменять праздники в регионе не будут.

"Но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно", — подчеркнул Голубев.