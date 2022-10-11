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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 09:06
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В КГБ Белоруссии обозначили, когда ждут переломного момента в спецоперации

Глава КГБ Белоруссии Тертель ожидает переломного момента в спецоперации зимой

Переломный момент в спецоперации России на Украине может наступить в зимний период. Такое заявление сделал председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.

В ходе мероприятия по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом Тертель заметил, что если РФ качественно проведёт мобилизацию, обеспечит группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу.

"По нашим оценкам, в период с ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", — приводит его слова БелТА.

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Ранее Рамзан Кадыров после российских ударов по украинским объектам инфраструктуры заявил, что теперь доволен проведением спецоперации на все 100%. Он посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому бежать, не оглядываясь, в сторону Запада, "пока не прилетело".

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Артур Лапсаков
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