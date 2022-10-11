В КГБ Белоруссии обозначили, когда ждут переломного момента в спецоперации

Переломный момент в спецоперации России на Украине может наступить в зимний период. Такое заявление сделал председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.

В ходе мероприятия по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом Тертель заметил, что если РФ качественно проведёт мобилизацию, обеспечит группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу.

"По нашим оценкам, в период с ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", — приводит его слова БелТА.