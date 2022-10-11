Российские активы Nissan переходят в собственность государства

Исполнительный комитет автомобильного концерна Nissan одобрил продажу российских активов в госсобственность, их владельцем станет ФГУП "НАМИ", сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Сюда входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве", — сказано в телеграм-канале ведомства.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность. Осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти в России будет АвтоВАЗ.

"Сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места — а это около двух тысяч сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнёров, создавать совместные предприятия", — сказал министр.

При этом по условиям сделки "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" может обратно выкупить свою долю в течение следующих шести лет.