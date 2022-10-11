НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 октября, 08:58

Российские активы Nissan переходят в собственность государства

Минпромторг сообщил о продаже российских активов Nissan государству

Исполнительный комитет автомобильного концерна Nissan одобрил продажу российских активов в госсобственность, их владельцем станет ФГУП "НАМИ", сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Сюда входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве", — сказано в телеграм-канале ведомства.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность. Осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти в России будет АвтоВАЗ.

Россиян призвали избавиться от старого стереотипа при выборе машины

Россиян призвали избавиться от старого стереотипа при выборе машины

"Сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места — а это около двух тысяч сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнёров, создавать совместные предприятия", — сказал министр.

При этом по условиям сделки "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" может обратно выкупить свою долю в течение следующих шести лет.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов предложил три причины купить автомобиль Lada. Компания готова конкурировать с китайскими производителями, которые активно осваивают российский рынок, заверил он.

Обложка ©

Russia.nissannews.com

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров