Российские активы Nissan переходят в собственность государства
Минпромторг сообщил о продаже российских активов Nissan государству
Исполнительный комитет автомобильного концерна Nissan одобрил продажу российских активов в госсобственность, их владельцем станет ФГУП "НАМИ", сообщает пресс-служба Минпромторга.
"Сюда входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве", — сказано в телеграм-канале ведомства.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность. Осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти в России будет АвтоВАЗ.
"Сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места — а это около двух тысяч сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнёров, создавать совместные предприятия", — сказал министр.
При этом по условиям сделки "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" может обратно выкупить свою долю в течение следующих шести лет.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов предложил три причины купить автомобиль Lada. Компания готова конкурировать с китайскими производителями, которые активно осваивают российский рынок, заверил он.