Жители обесточенного Львова в поисках интернета стали сбиваться в группы
Жители Львова собираются группами в городе, чтобы поймать связь и интернет
Жители Львова из-за перебоев со связью и интернетом собираются группами в местах, где можно поймать сигнал. Кадры с места показывает телеграм-канал SHOT.
Жители Львова ловят связь и интернет лишь в определённых местах. Видео © Телеграм-канал SHOT
К вечеру 10 октября Львов оказался полностью обесточен. Также в городе возникли проблемы с водоснабжением.
Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
Телеграм-канал SHOT