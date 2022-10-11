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11 октября, 08:37

Жители обесточенного Львова в поисках интернета стали сбиваться в группы

Жители Львова собираются группами в городе, чтобы поймать связь и интернет

Жители Львова из-за перебоев со связью и интернетом собираются группами в местах, где можно поймать сигнал. Кадры с места показывает телеграм-канал SHOT.

Жители Львова ловят связь и интернет лишь в определённых местах. Видео © Телеграм-канал SHOT

К вечеру 10 октября Львов оказался полностью обесточен. Также в городе возникли проблемы с водоснабжением.

Украина приостановит экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября

Украина приостановит экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября

Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

Обложка ©

Телеграм-канал SHOT

Артур Лапсаков

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