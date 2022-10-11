Из-за повреждения энергообъектов в Киеве вводятся почасовые отключения электричества
"Страна.ua": В Киеве будут производиться почасовые отключения электроэнергии
В Киеве с 11 октября планируют выключать электроэнергию (не более чем на четыре часа) из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на энергоснабжающую компанию — ДТЭК.
"График почасового отключения потребителей электрической энергии по городу Киеву. Ориентировочное время применения: 8:00 – 12:00, 20:00 – 24:00", — указано в сообщении.
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Всего в графике отключений указано десять районов Киева: Днепровский, Дарницкий, Деснянский, Подольский, Шевченковский, Оболонский, Святошинский, Соломенский, Голосеевский, Печерский.
Ранее в ДТЭК, которая занимается распределением электроэнергии в пяти регионах Украины, сообщили, что из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области возник дефицит энергомощности.
Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
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