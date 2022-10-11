Из-за повреждения энергообъектов в Киеве вводятся почасовые отключения электричества

В Киеве с 11 октября планируют выключать электроэнергию (не более чем на четыре часа) из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на энергоснабжающую компанию — ДТЭК.

"График почасового отключения потребителей электрической энергии по городу Киеву. Ориентировочное время применения: 8:00 – 12:00, 20:00 – 24:00", — указано в сообщении.

Всего в графике отключений указано десять районов Киева: Днепровский, Дарницкий, Деснянский, Подольский, Шевченковский, Оболонский, Святошинский, Соломенский, Голосеевский, Печерский.