AFP: Путин и Эрдоган могут встретиться 12 октября в Астане

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в Астане 12 октября. Об этом сообщило AFP со ссылкой на турецкого чиновника.

"В среду в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным", — передаёт агентство.

