AFP: Путин и Эрдоган могут встретиться 12 октября в Астане
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в Астане 12 октября. Об этом сообщило AFP со ссылкой на турецкого чиновника.
"В среду в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным", — передаёт агентство.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключал, что Путин и Эрдоган могут обсудить в Астане перспективы переговоров Москвы, Вашингтона, Парижа, Лондона и Берлина.
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ТАСС / Turkish Presidency via AP