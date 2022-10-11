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11 октября, 08:25

AFP: Путин и Эрдоган могут встретиться 12 октября в Астане

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в Астане 12 октября. Об этом сообщило AFP со ссылкой на турецкого чиновника.

"В среду в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным", — передаёт агентство.


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Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключал, что Путин и Эрдоган могут обсудить в Астане перспективы переговоров Москвы, Вашингтона, Парижа, Лондона и Берлина.

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ТАСС / Turkish Presidency via AP

Александра Вишнякова

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