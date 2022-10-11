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11 октября, 08:17

Геннадий Зюганов назвал провокацией сообщения о задержании внука

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключил, что задержание в Москве его внука Леонида является провокацией. Об этом политик заявил РИА "Новости".

"Да, провокация… Они и не прекращались… Всё это уже было", — отметил лидер коммунистов.

Как уточняет RTVI, пресс-секретарь партии Александр Ющенко ничего не знает о произошедшем, а глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин и вовсе назвал эту информацию фейком.

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Москве задержали внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова. На одной из заправок заподозрили, что депутат Мосгордумы Леонид Зюганов не оплатил бензин.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Вишнякова

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