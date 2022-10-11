Геннадий Зюганов назвал провокацией сообщения о задержании внука

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключил, что задержание в Москве его внука Леонида является провокацией. Об этом политик заявил РИА "Новости".

"Да, провокация… Они и не прекращались… Всё это уже было", — отметил лидер коммунистов.

Как уточняет RTVI, пресс-секретарь партии Александр Ющенко ничего не знает о произошедшем, а глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин и вовсе назвал эту информацию фейком.