МИД Франции неожиданно предостерёг от попыток изоляции России

МИД Франции выступил против попыток изоляции России и указал на важность сохранения каналов диалога с Москвой. Об этом заявила во вторник глава ведомства Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter.

Она напомнила, что именно дипломатические контакты в своё время позволили направить миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Такую практику, по мнению главы французской дипломатии, стоит продолжать и впредь.

"Очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом Владимиром Путиным. Изоляция стала бы худшим выбором", — заключила Колонна.