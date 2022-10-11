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11 октября, 07:53

МИД Франции неожиданно предостерёг от попыток изоляции России

Глава МИД Франции Колонна призвала сохранить каналы коммуникации с российским президентом Путиным

МИД Франции выступил против попыток изоляции России и указал на важность сохранения каналов диалога с Москвой. Об этом заявила во вторник глава ведомства Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter.

Она напомнила, что именно дипломатические контакты в своё время позволили направить миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Такую практику, по мнению главы французской дипломатии, стоит продолжать и впредь.

"Очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом Владимиром Путиным. Изоляция стала бы худшим выбором", — заключила Колонна.

Французов разозлила новая антироссийская идея Макрона

Французов разозлила новая антироссийская идея Макрона

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон призвал нацию сплотиться, чтобы пережить зиму без российского газа. По его словам, если население Франции мобилизуется и снизит энергопотребление на 10%, то страна сможет пережить зиму даже при самых худших сценариях. Кроме того, Макрон назвал незаконным вхождение четырёх регионов в состав России и заявил, что Франция поможет Украине восстановить территориальную целостность и суверенитет страны.

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flickr.com/ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Марина Калегина
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