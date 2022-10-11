МИД Франции неожиданно предостерёг от попыток изоляции России
Глава МИД Франции Колонна призвала сохранить каналы коммуникации с российским президентом Путиным
МИД Франции выступил против попыток изоляции России и указал на важность сохранения каналов диалога с Москвой. Об этом заявила во вторник глава ведомства Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter.
Она напомнила, что именно дипломатические контакты в своё время позволили направить миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Такую практику, по мнению главы французской дипломатии, стоит продолжать и впредь.
"Очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом Владимиром Путиным. Изоляция стала бы худшим выбором", — заключила Колонна.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон призвал нацию сплотиться, чтобы пережить зиму без российского газа. По его словам, если население Франции мобилизуется и снизит энергопотребление на 10%, то страна сможет пережить зиму даже при самых худших сценариях. Кроме того, Макрон назвал незаконным вхождение четырёх регионов в состав России и заявил, что Франция поможет Украине восстановить территориальную целостность и суверенитет страны.