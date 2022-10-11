В офисе Зеленского заявили пранкерам, что Байден лично заинтересован в победе Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уверен, что лидер США Джо Байден заинтересован в победе Киева. В наибольшей степени, считает он, Незалежную поддерживают Лондон и Вашингтон. Такое заявление Ермак сделал в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). При этом сам глава офиса Зеленского думал, что общается с бывшим послом США в России Майклом Макфолом. Новое шоу пранкеры опубликовали на канале в Rutube.

"На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Я уверен, что сам президент Байден очень заинтересован в нашей победе", — сказал Ермак.

По его словам, в Великобритании есть 100% поддержки или желания поддерживать Украину, а в США — 70%. И только личная встреча президента Незалежной Владимира Зеленского с американским коллегой может увеличить показатель до стопроцентного значения, добавил Ермак.