СМИ сообщают о взрывах в Ровно, Кривом Роге и ещё трёх областях Украины

На Украине вновь неспокойно. Взрывы слышны в городах Ровно и Кривой Рог. Об этом сообщила "Телевизионная служба новостей" (ТСН) в телеграм-канале.

Также сообщается о взрывах в Киевской области. По предварительным данным, там работает противовоздушная оборона. Вместе с тем телеграм-канал "Политика страны" сообщает о взрывах в Одесской области и городе Виннице. Там также опубликовали видео якобы с последствиями прилёта ракеты, хотя официально удар пока не подтверждался. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.