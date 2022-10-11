ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 07:38
10642

СМИ сообщают о взрывах в Ровно, Кривом Роге и ещё трёх областях Украины

Взрывы прогремели в Ровно, Кривом Роге и ещё трёх областях Украины

На Украине вновь неспокойно. Взрывы слышны в городах Ровно и Кривой Рог. Об этом сообщила "Телевизионная служба новостей" (ТСН) в телеграм-канале.

"В Ровно и Кривом Роге слышны взрывы", — указывается в одном из сообщений.

Также сообщается о взрывах в Киевской области. По предварительным данным, там работает противовоздушная оборона. Вместе с тем телеграм-канал "Политика страны" сообщает о взрывах в Одесской области и городе Виннице. Там также опубликовали видео якобы с последствиями прилёта ракеты, хотя официально удар пока не подтверждался. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

На Украине заявили об ударе по Ладыжинской ТЭС
На Украине заявили об ударе по Ладыжинской ТЭС

Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

BannerImage

Shutterstock

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar