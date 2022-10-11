СМИ сообщают о взрывах в Ровно, Кривом Роге и ещё трёх областях Украины
Взрывы прогремели в Ровно, Кривом Роге и ещё трёх областях Украины
На Украине вновь неспокойно. Взрывы слышны в городах Ровно и Кривой Рог. Об этом сообщила "Телевизионная служба новостей" (ТСН) в телеграм-канале.
"В Ровно и Кривом Роге слышны взрывы", — указывается в одном из сообщений.
Также сообщается о взрывах в Киевской области. По предварительным данным, там работает противовоздушная оборона. Вместе с тем телеграм-канал "Политика страны" сообщает о взрывах в Одесской области и городе Виннице. Там также опубликовали видео якобы с последствиями прилёта ракеты, хотя официально удар пока не подтверждался. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Лайф рассказывал, что накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
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