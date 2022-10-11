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11 октября, 07:15

Первый поезд с детьми Херсонской области прибыл из Крыма на Кубань

Первый поезд с жителями Херсонской области прибыл из Крыма в Анапский район Краснодарского края, сообщили в МЧС РФ.

"Большая часть из них — дети, в том числе из детских домов", — приводит текст сообщения ТАСС.

Сотрудники крымского главка МЧС совместно с краснодарскими коллегами встречают и сопровождают жителей Херсонской области на пути в Анапу, добавили в ведомстве. Также к работе МЧС присоединились волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, которые обеспечат адресную помощь. Всех приехавших разместят в санаториях и обеспечат всем необходимым на время пребывания, о чём позаботятся власти региона.

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Более 13 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта

Ранее замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что детей из Херсонской области отправят в Крым, на Кубань и в Ростовскую область. С соответствующими центрами жители могут связаться по телефону.

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Кадр видео Telegram-канал мэрии Анапы

Артур Лапсаков

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