Первый поезд с детьми Херсонской области прибыл из Крыма на Кубань

Первый поезд с жителями Херсонской области прибыл из Крыма в Анапский район Краснодарского края, сообщили в МЧС РФ.

"Большая часть из них — дети, в том числе из детских домов", — приводит текст сообщения ТАСС.

Сотрудники крымского главка МЧС совместно с краснодарскими коллегами встречают и сопровождают жителей Херсонской области на пути в Анапу, добавили в ведомстве. Также к работе МЧС присоединились волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, которые обеспечат адресную помощь. Всех приехавших разместят в санаториях и обеспечат всем необходимым на время пребывания, о чём позаботятся власти региона.