Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание мэрии в Челябинской области
Неизвестные пытались поджечь в Челябинской области здание администрации
В Челябинской области неизвестные пытались поджечь здание администрации. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл в ночь на 11 октября. Злоумышленники разбили камнем окно на первом этаже мэрии города Бакала и бросили внутрь два коктейля Молотова. В результате пожар распространился на три квадратных метра. Возгорание потушил местный сторож, потратив на это не более пяти минут. Пострадавших в результате происшествия нет, а вот злоумышленников теперь ищут правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае продавщица БАДов бросила коктейль Молотова в военкомат, горючая смесь вспыхнула перед входом. Пожар удалось потушить до прибытия МЧС.
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