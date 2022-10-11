Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание мэрии в Челябинской области

Инцидент произошёл в ночь на 11 октября. Злоумышленники разбили камнем окно на первом этаже мэрии города Бакала и бросили внутрь два коктейля Молотова. В результате пожар распространился на три квадратных метра. Возгорание потушил местный сторож, потратив на это не более пяти минут. Пострадавших в результате происшествия нет, а вот злоумышленников теперь ищут правоохранители.