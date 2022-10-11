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11 октября, 06:45

Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание мэрии в Челябинской области

Неизвестные пытались поджечь в Челябинской области здание администрации

В Челябинской области неизвестные пытались поджечь здание администрации. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в ночь на 11 октября. Злоумышленники разбили камнем окно на первом этаже мэрии города Бакала и бросили внутрь два коктейля Молотова. В результате пожар распространился на три квадратных метра. Возгорание потушил местный сторож, потратив на это не более пяти минут. Пострадавших в результате происшествия нет, а вот злоумышленников теперь ищут правоохранители.

Неизвестный попытался поджечь воинскую часть в Подмосковье

Неизвестный попытался поджечь воинскую часть в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае продавщица БАДов бросила коктейль Молотова в военкомат, горючая смесь вспыхнула перед входом. Пожар удалось потушить до прибытия МЧС.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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