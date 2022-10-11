Казахстан ожидает полное возобновление работы КТК уже в октябре

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может возобновить полноценную работу в октябре, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

По его словам, на сегодняшний день на КТК из трёх выносных причальных устройств работает одно, из-за ремонтных работ этого достаточно для текущих объёмов.

"Полноценная работа Каспийского трубопроводного консорциума ожидается в октябре текущего года", — сказал министр.

В августе КТК приостановил прокачку нефти из-за повреждений двух выносных причальных устройств, ведь в зоне опоры танка плавучести были обнаружены трещины.