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11 октября, 06:55

Казахстан ожидает полное возобновление работы КТК уже в октябре

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может возобновить полноценную работу в октябре, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

По его словам, на сегодняшний день на КТК из трёх выносных причальных устройств работает одно, из-за ремонтных работ этого достаточно для текущих объёмов.

"Полноценная работа Каспийского трубопроводного консорциума ожидается в октябре текущего года", — сказал министр.

Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей

Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей

В августе КТК приостановил прокачку нефти из-за повреждений двух выносных причальных устройств, ведь в зоне опоры танка плавучести были обнаружены трещины.

Ранее Лайф писал, что Россия и Иран заключили нефтегазовую сделку на 40 миллиардов долларов.

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VK / Каспийский трубопроводный консорциум

Артур Лапсаков

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