Семьям мобилизованных в Омской области бесплатно проведут газ

Власти Омской области приняли решение бесплатно провести газ к домам семей мобилизованных жителей региона. Об этом объявил губернатор Александр Бурков.

"Мною дано указание сегодня по догазификации. Те ребята, которые сегодня призваны в рамках частичной мобилизации, — эти семьи должны получить субсидию на догазификацию. Неважно, нуждается или нет семья", — сказал он.

Работа будет проведена независимо от уровня жизни семьи и её дохода, затраты регион возьмёт на себя. Также правительство области поможет обеспечить мобилизованных бойцов снаряжением и медикаментами, а каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

В региональном правительстве также сообщили, что на данный момент более 200 ошибочно мобилизованных жителей области вернулись домой. Среди них студенты, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, люди с ограничениями по медицинским показаниям и те, у кого на иждивении находятся родственники.