Ситуация с бензином
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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 10:26
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Внука Зюганова задержали в Москве

Леонид Зюганов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Леонид Зюганов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

В Москве задержали внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова. По данным телеграм-канала SHOT, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов не заплатил за бензин на одной из заправок.

Сотрудники АЗС заявили в полицию о краже: пожаловались, что гражданин на автомобиле "Инфинити QX80" не заплатил за топливо и уехал. В итоге машину 34-летнего политика по ориентировке остановили на Кутузовском проспекте.

Сам Зюганов объяснил, что действительно залил бензина на 2,8 тысячи рублей и оплатил картой в терминале, после звукового сигнала убрал её в кошелёк. Якобы никто из сотрудников ему не сказал, что оплата не прошла.

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А накануне стало известно, что в аэропорту Сочи задержали бывшего мэра архангельского города Котласа, который сбежал из-под подписки о невыезде по делу о взятках. Чиновник пытался покинуть Россию, но был пойман оперативниками.

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Александра Вишнякова
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