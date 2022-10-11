Внука Зюганова задержали в Москве

В Москве задержали внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова. По данным телеграм-канала SHOT, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов не заплатил за бензин на одной из заправок.

Сотрудники АЗС заявили в полицию о краже: пожаловались, что гражданин на автомобиле "Инфинити QX80" не заплатил за топливо и уехал. В итоге машину 34-летнего политика по ориентировке остановили на Кутузовском проспекте.

Сам Зюганов объяснил, что действительно залил бензина на 2,8 тысячи рублей и оплатил картой в терминале, после звукового сигнала убрал её в кошелёк. Якобы никто из сотрудников ему не сказал, что оплата не прошла.