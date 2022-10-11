С начала частичной мобилизации в России вырос спрос на книги о нацистской Германии

В России с начала частичной мобилизации резко вырос спрос на литературу о Второй мировой войне и гитлеровской Германии, несмотря на общий спад интереса к покупке книг. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные сети "Читай-город".

Так, с 21 сентября продажи в сегменте литературы о Второй мировой выросли на 20%. В частности, наиболее резкий скачок наблюдался у книги "Мобилизованная нация. Германия 1939–1945" Николаса Старгардта: с 21 сентября по 4 октября её продажи выросли на 405% по сравнению с периодом с 7 по 20 сентября. Это книга о том, как Вторую мировую войну воспринимали немцы. В ней есть личная переписка граждан, их дневники и наблюдения.

Среди лидеров продаж также книги "Мемуары под грифом "Секретно" Павла Судоплатова, "Победа в тайной войне. 1941–1945 годы" Николая Никулина, "Хроника тайной войны и дипломатии. 1938–1941 годы" Павла Судоплатова.

Литературный критик Галина Юзефович считает, что такой интерес к подобной литературе обусловлен тем, что люди нуждаются в объяснениях текущей ситуации в стране, но не получают их в медиа. Поэтому и обращаются к книгам.

"Литература, которая фиксировала бы непосредственно события актуального момента, ещё не написана и не будет написана долго. Поэтому интуитивно люди ищут исторические эпохи, опыт которых кажется им коррелирующим", — приводит "Коммерсант" слова Юзефович.

Кроме вышеупомянутых книг также зафиксирован рост продаж произведений Джулии Бойд "Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов" и Эрика Ларсона "В саду чудовищ" про гитлеровскую Германию середины 1930-х годов.