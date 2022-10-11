Разведка фиксирует упаднические настроения у ВСУ
Марочко заявил об упаднических настроениях среди украинских военных из-за российских ударов 10 октября
Среди военнослужащих ВСУ на линии соприкосновения фиксируются упаднические настроения после российских ударов по городам Украины. Об этом заявил во вторник в эфире "Соловьёв Live" офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он пояснил, что украинские военные осознали, что у них нет надёжного тыла.
"Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения", — сказал Марочко.
Напомним, что сегодня утром удары по объектам военной инфраструктуры и энергетики Украины продолжились. Воздушная тревога объявлена уже на всей территории страны. Поступают сообщения о взрывах в Одесской области и Виннице, в Николаевской области и Днепре, атакована Ладыжинская ТЭС.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency