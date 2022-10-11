Разведка фиксирует упаднические настроения у ВСУ

Среди военнослужащих ВСУ на линии соприкосновения фиксируются упаднические настроения после российских ударов по городам Украины. Об этом заявил во вторник в эфире "Соловьёв Live" офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что украинские военные осознали, что у них нет надёжного тыла.

"Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения", — сказал Марочко.