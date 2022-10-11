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Опубликовано 11 октября 2022, 08:18
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Разведка фиксирует упаднические настроения у ВСУ

Марочко заявил об упаднических настроениях среди украинских военных из-за российских ударов 10 октября

Среди военнослужащих ВСУ на линии соприкосновения фиксируются упаднические настроения после российских ударов по городам Украины. Об этом заявил во вторник в эфире "Соловьёв Live" офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что украинские военные осознали, что у них нет надёжного тыла.

"Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения", — сказал Марочко.

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Напомним, что сегодня утром удары по объектам военной инфраструктуры и энергетики Украины продолжились. Воздушная тревога объявлена уже на всей территории страны. Поступают сообщения о взрывах в Одесской области и Виннице, в Николаевской области и Днепре, атакована Ладыжинская ТЭС.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Алексей Берковиц
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