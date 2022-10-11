У современных бананов обнаружили трёх загадочных предков

Международная группа учёных, в том числе члены Alliance of Bioversity International и Центра транзита зародышевой плазмы Musa CIAT, обнаружили у современных бананов трёх древних загадочных предков. Результаты работы исследователи опубликовали в журнале Frontiers in Plant Science.

Бананы были одомашнены более семи тысяч лет назад на острове Новая Гвинея. Первый вид, ставший результатом доместикации, был Musa acuminata (банан заострённый). При этом учёные предположили, что современные культуры произошли от нескольких ранее не известных подвидов. Так, Musa acuminata изначально эволюционировал в северных пограничных районах между Индией и Мьянмой, а потом распространился в Австралазии за десять миллионов лет до момента одомашнивания.

Учёные в ходе исследования секвенировали ДНК 226 листьев современных бананов, причём 68 из них принадлежали девяти диким подвидам Musa acuminata, 154 — диплоидным одомашненным сортам, которые произошли от M. acuminata, а ещё четыре — более отдалённым диким видам и гибридам.

Так, учёные измерили уровни родства между сортами и дикими бананами, а затем создали генеалогические древа, которые были основаны на 39 тысячах однонуклеотидных полиморфизмах. В результате исследования получилось обнаружить три общих предка всех бананов. Причём они до сих пор не были обнаружены в дикой природе. По мнению учёных, эти представители могут существовать и сегодня, но они либо плохо описаны, либо и вовсе не найдены. Исследователи также считают, что данные виды могут находиться в районе между Сиамским заливом и западом Южно-Китайского моря, на территории между северным Борнео и Филиппинами и на острове Новая Гвинея.