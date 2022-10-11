Легендарный вратарь Гашек призвал руководство НХЛ уйти в отставку из-за допуска россиян

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал руководство НХЛ уйти в отставку в связи с допуском российских хоккеистов на вынесенные в Чехию матчи. Об этом он написал в своих соцсетях.

"В выходные в Праге прошли два матча НХЛ. Руководство лиги проигнорировало позицию МИД Чехии, настаивавшего на том, что российские игроки не должны выходить на лёд. Теперь руководство НХЛ должно уйти в отставку, а новое принести извинения нашей стране. Пока этого не произойдёт, в Чехии не будут рады НХЛ", — сказал Гашек.