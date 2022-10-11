Пьяная жительница Иванова залила водой чашу Вечного огня и повредила горелку

Следователи в Иванове возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая в пьяном состоянии вылила воду в чашу Вечного огня. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по области.

Пьяная женщина в Иванове вылила воду в чашу Вечного огня. Видео © VK / БАРС | IvanovoNEWS | Иваново / ПОЛИЦИЯ 37

По данным ведомства, неоднократно судимая 38-летняя женщина повредила элемент мемориала "Памятник Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов", обеспечивающий постоянное горение огня. По горячим следам её задержали в тот же день. В областном УМВД РФ уточнили, что женщина выпила спиртосодержащую жидкость из аптечных пузырьков, которые в народе называются фанфуриками. Распивала она их со знакомыми в парке.

"В настоящее время женщине предъявлено обвинение, вину в совершении инкриминируемого ей преступления она признала в полном объёме", — сказано в записи.

Сама задержанная призналась, что нигде не работает и два года провела в местах лишения свободы. Кроме того, женщина осознаёт, что поступила неправильно. Сейчас сотрудники проводят следственные и иные действия для сбора и закрепления доказательств.