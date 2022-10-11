В России впервые с 3 августа выявили менее 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В России выявлено минимальное суточное число заболевших коронавирусом за два с лишним месяца — с 3 августа. Об этом сообщает во вторник федеральный оперативный штаб. Количество новых заболевших по всей стране составило 13 970 человек. Вчера было заметно больше — 15 661 заболевший.

Выше всего заболеваемость за последние сутки оказалась в Санкт-Петербурге (+1232 пациента), Свердловской области (+958), Москве (+880), Челябинской области (+ 586) и Удмуртии (+436).

Количество летальных исходов, связанных с ковидом, в России увеличилось ещё на 109 случаев, а вот число суточных выздоровлений составило 31 509.