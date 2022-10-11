Кудерметова снялась с теннисного турнира в США из-за травмы
Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира San Diego Open в США. Причиной отказа 12-й ракетки мира стала травма плеча.
В первом круге соревнований в Сан-Диего 25-летняя спортсменка должна была сыграть со Слоан Стивенс из США. Теперь место россиянки в турнирной сетке займёт швейцарка Джил Тайхман.
На прошлой неделе Кудерметова дошла до полуфинала на соревнованиях в тунисском Монастире. На этой стадии она уступила Ализе Корне из Франции.
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