Кудерметова снялась с теннисного турнира в США из-за травмы

Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира San Diego Open в США. Причиной отказа 12-й ракетки мира стала травма плеча.

В первом круге соревнований в Сан-Диего 25-летняя спортсменка должна была сыграть со Слоан Стивенс из США. Теперь место россиянки в турнирной сетке займёт швейцарка Джил Тайхман.