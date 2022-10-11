НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 октября, 08:34

Кудерметова снялась с теннисного турнира в США из-за травмы

Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира San Diego Open в США. Причиной отказа 12-й ракетки мира стала травма плеча.

В первом круге соревнований в Сан-Диего 25-летняя спортсменка должна была сыграть со Слоан Стивенс из США. Теперь место россиянки в турнирной сетке займёт швейцарка Джил Тайхман.

Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга WTA

Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга WTA

На прошлой неделе Кудерметова дошла до полуфинала на соревнованиях в тунисском Монастире. На этой стадии она уступила Ализе Корне из Франции.

Обложка ©

Getty Images / Yassine Mahjoub / NurPhoto

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров