Россияне могут остаться без "Голубого огонька" в новогоднюю ночь
Лев Лещенко намекнул на отмену новогоднего "Голубого огонька"
На российском телевидении в текущем году не стоит ждать традиционного новогоднего "Голубого огонька". Соответствующее заявление сделал народный артист РСФСР Лев Лещенко.
В разговоре с изданием "Абзац" он пояснил, что в данный момент снимают только концерт в "Крокус сити холле", который в новогоднюю ночь должны показать на телеэкранах. При этом самого Лещенко пока не приглашали на съёмки "Голубого огонька".
"Мне не предлагали никакого "Голубого огонька", не приглашали. Будет только в "Крокусе" концерт, там дуэты новогодние — и всё", — отметил 80-летний артист.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об отмене новогодних и рождественских мероприятий в регионе. Все сэкономленные деньги власти решили направить на сборы добровольцев и мобилизованных, отправляющихся в зону СВО. Аналогичное решение приняла и мэрия Томска.