Россияне могут остаться без "Голубого огонька" в новогоднюю ночь

На российском телевидении в текущем году не стоит ждать традиционного новогоднего "Голубого огонька". Соответствующее заявление сделал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

В разговоре с изданием "Абзац" он пояснил, что в данный момент снимают только концерт в "Крокус сити холле", который в новогоднюю ночь должны показать на телеэкранах. При этом самого Лещенко пока не приглашали на съёмки "Голубого огонька".

"Мне не предлагали никакого "Голубого огонька", не приглашали. Будет только в "Крокусе" концерт, там дуэты новогодние — и всё", — отметил 80-летний артист.