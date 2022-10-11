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11 октября, 09:13

Россияне могут остаться без "Голубого огонька" в новогоднюю ночь

Лев Лещенко намекнул на отмену новогоднего "Голубого огонька"

На российском телевидении в текущем году не стоит ждать традиционного новогоднего "Голубого огонька". Соответствующее заявление сделал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

В разговоре с изданием "Абзац" он пояснил, что в данный момент снимают только концерт в "Крокус сити холле", который в новогоднюю ночь должны показать на телеэкранах. При этом самого Лещенко пока не приглашали на съёмки "Голубого огонька".

"Мне не предлагали никакого "Голубого огонька", не приглашали. Будет только в "Крокусе" концерт, там дуэты новогодние — и всё", — отметил 80-летний артист.

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Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об отмене новогодних и рождественских мероприятий в регионе. Все сэкономленные деньги власти решили направить на сборы добровольцев и мобилизованных, отправляющихся в зону СВО. Аналогичное решение приняла и мэрия Томска.

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VK / Главное новогоднее телевидение

Наталья Исакова

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