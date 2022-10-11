Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме. Об этом сообщил во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишет РИА "Новости". Он уточнил, что дизель-генераторы на АЭС сейчас выключены, станция запитана по ЛЭП с российской стороны и все её энергопотребности обеспечиваются российским электричеством.