Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме
Рогов сообщил о подключении Запорожской АЭС к российской энергосистеме
Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме. Об этом сообщил во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишет РИА "Новости". Он уточнил, что дизель-генераторы на АЭС сейчас выключены, станция запитана по ЛЭП с российской стороны и все её энергопотребности обеспечиваются российским электричеством.
"Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, с Украиной никаких связей нет", — добавил Рогов.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Российскую компанию по эксплуатации станции возглавил Олег Романенко. Бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, после чего его выдворили за пределы региона.
ТАСС / Сергей Мальгавко