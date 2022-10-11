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11 октября, 09:28

Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме

Рогов сообщил о подключении Запорожской АЭС к российской энергосистеме

Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме. Об этом сообщил во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишет РИА "Новости". Он уточнил, что дизель-генераторы на АЭС сейчас выключены, станция запитана по ЛЭП с российской стороны и все её энергопотребности обеспечиваются российским электричеством.

"Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, с Украиной никаких связей нет", — добавил Рогов.

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Напомним, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Российскую компанию по эксплуатации станции возглавил Олег Романенко. Бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, после чего его выдворили за пределы региона.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Калегина

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