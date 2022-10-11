Врач развеяла популярный миф о прогулках в мороз без шапки

Переохлаждение, которое может появиться из-за нахождения в мороз без шапки, не влияет напрямую на возникновение менингита, но риски в себе нести может. И это не значит, что о головном уборе можно забыть. В холодную погоду шапку особенно важно надевать людям, которые имеют хронические заболевания. Об этом в беседе с Лайфом рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

"Менингит — это инфекционное заболевание, причиной которого являются вирусы или бактерии. Переохлаждение не является фактором, который напрямую влияет на возникновение менингита, однако оно всё равно может нести в себе риски", — сказала эксперт.

Основными факторами распространения менингита и прочих подобных заболеваний являются изменение климата с резкими колебаниями температур и повышенная влажность, подчеркнула она. Вирусы в таких условиях лучше выживают и распространяются, а на фоне пониженного иммунитета активнее заражают людей. А ещё способствует заражению длительное пребывание большого количества людей в помещениях с плохой вентиляцией.

Эксперт рассказала, что кожа на голове очень хорошо кровоснабжается, из-за чего её переохлаждение влияет уже на весь организм. Особенно это относится к тем, кто склонен к частым простудным заболеваниям, имеет сниженный иммунитет или находится в состоянии стресса. А ещё опасно переохлаждать голову людям, которые имеют хронические заболевания. Например, пациентам с рассеянным склерозом нельзя подвергать голову воздействию ни низких, ни высоких температур. Поэтому, подчеркнула врач, таким людям обязательно нужно иметь при себе головной убор. Зяблова также рассказала, как избежать реакции кожи на холод.

"Во-первых, стоит одеваться многослойно, так как между слоями одежды тепло сохраняется лучше. Во-вторых, не рекомендуется использовать увлажняющие средства перед выходом на мороз, так как они провоцируют обморожение", — рассказала Зяблова.

В-третьих, продолжила она, необходимо много двигаться на морозе, чтобы разгонять кровь в конечностях. А ещё важно защищать открытые части — голову, руки, щиколотки — от воздействия холодного воздуха, то есть носить головные уборы, перчатки или варежки, а также длинные тёплые носки или колготки.