Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил, как проходит подготовка мобилизованных граждан на полигонах Западного военного округа. Особое внимание он уделил вопросам практической подготовки граждан к задачам по закреплению освобождённых территорий в тыловых районах зоны СВО. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа. Видео © Telegram / Минобороны России
"Сергей Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которым предстоит выполнение задач в составе боевых подразделений российских вооружённых сил", — уточняется в сообщении.
Кроме того, министр на военном полигоне заслушал доклад замглавы Минобороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова, который сообщил о содержании и особенностях программ подготовки мобилизованных. После этого Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с призванными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, которые непосредственно принимали участие в СВО. Также он поручил более интенсивно проводить тренировки в тёмное время суток.
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Кадр из видео Telegram / Минобороны России