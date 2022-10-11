Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил, как проходит подготовка мобилизованных граждан на полигонах Западного военного округа. Особое внимание он уделил вопросам практической подготовки граждан к задачам по закреплению освобождённых территорий в тыловых районах зоны СВО. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа. Видео © Telegram / Минобороны России

"Сергей Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которым предстоит выполнение задач в составе боевых подразделений российских вооружённых сил", — уточняется в сообщении.

Кроме того, министр на военном полигоне заслушал доклад замглавы Минобороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова, который сообщил о содержании и особенностях программ подготовки мобилизованных. После этого Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с призванными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, которые непосредственно принимали участие в СВО. Также он поручил более интенсивно проводить тренировки в тёмное время суток.