ЕС ответит на удары по Украине новыми санкциями, но потолок цен на газ пока не обсуждается
Евросоюз ускорил обсуждение нового пакета антироссийских санкций после ударов по Украине 10 октября
Страны – члены Евросоюза обсуждают содержание девятого пакета антироссийских санкций. Об этом во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на ознакомленный источник. Уточняется, что консультации ускорились после ударов по украинской энергосистеме и объектам военной инфраструктуры 10 октября.
"Уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября", — приводит агентство слова собеседника.
Однако на уточняющий вопрос о том, рассматривается ли введение потолка цен на российский газ, дипломат ответил отрицательно: "Нет, его пока не обсуждали".
Напомним, что сегодня утром удары по объектам военной инфраструктуры и энергетики Украины продолжились. Воздушная тревога объявлена уже на всей территории страны. Поступают сообщения о взрывах в Одесской области и Виннице, в Николаевской области и Днепре, атакована Ладыжинская ТЭС.
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