ЕС ответит на удары по Украине новыми санкциями, но потолок цен на газ пока не обсуждается

Страны – члены Евросоюза обсуждают содержание девятого пакета антироссийских санкций. Об этом во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на ознакомленный источник. Уточняется, что консультации ускорились после ударов по украинской энергосистеме и объектам военной инфраструктуры 10 октября.

"Уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября", — приводит агентство слова собеседника.

Однако на уточняющий вопрос о том, рассматривается ли введение потолка цен на российский газ, дипломат ответил отрицательно: "Нет, его пока не обсуждали".