Теракт на Крымском мосту и удары по Украине сильно подняли цены на электричество в ЕС

Цены на электроэнергию в Европе заметно выросли с 8 октября, когда на Крымском мосту был совершён террористический акт. Согласно данным портала EUEnergy.live, показывающего стоимость на предстоящий день, в некоторых странах она увеличилась более чем на 50%.

Также это связывают с тем, что Украина объявила о вынужденном отказе экспортировать электроэнергию в Евросоюз после обстрелов объектов инфраструктуры.

Так, на 11 октября сильнее всего пострадала Дания, где ещё 7 октября стоимость электроэнергии была на уровне 29,99 евро за Мвт/ч, а сейчас она продаётся за 241,44 евро за Мвт/ч. Также ощутили прошедшие события в Германии (259,87 евро, +65% к стоимости в предыдущий день), Болгарии (357,24 евро, +60%), Румынии (357,24 евро, +60%), Венгрии (297,21 евро, +49%), Польше (149,04 евро, +47%), Чехии (260,50 евро, +46%), Словакии (276,63 евро, +45%) и Бельгии (259,18 евро, +44%).