МО РФ: ВСУ потеряли до 40 военных на Купянском направлении
Вооружённые силы РФ отразили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении, в результате уничтожено до 40 украинских военных и четыре боевые бронированные машины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции", — отметил он.
А ранее, 8 октября, сообщалось, что ВСУ потеряли в районе Харькова более 100 бойцов при попытке наступления на Купянском направлении, российские военные успешно отразили все атаки противника.
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ТАСС / Егор Алеев