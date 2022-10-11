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11 октября, 10:12

МО РФ: ВСУ потеряли до 40 военных на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ отразили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении, в результате уничтожено до 40 украинских военных и четыре боевые бронированные машины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции", — отметил он.

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А ранее, 8 октября, сообщалось, что ВСУ потеряли в районе Харькова более 100 бойцов при попытке наступления на Купянском направлении, российские военные успешно отразили все атаки противника.

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова

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