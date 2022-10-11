Google обвинили в злоупотреблении влиянием и нарушении законов ради коммерческой выгоды

Компания Google пользуется своим масштабом и влиянием на глобальном рынке в коммерческих целях, постоянно злоупотребляя и нарушая законодательство стран. На это обратил внимание директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

"Список злоупотреблений внушительный: распространение фейковой информации и деструктивного контента, фривольное обращение с персональными данными пользователей, включая несовершеннолетних, нарушение антимонопольного законодательства и многое другое. И во всех случаях Google стремится обойти законодательство стран, в которых зарабатывает, и уклониться от огромных штрафов, которые власти этих стран налагают на IT-гиганта за подобные нарушения", — сказал эксперт Лайфу.

Глущенко напомнил, что в сентябре Европейский суд подтвердил рекордный штраф компании в размере 4,1 миллиарда евро от Еврокомиссии за незаконные ограничения в отношении производителей мобильных устройств Android и операторов мобильной связи, чтобы укрепить доминирующее положение своей поисковой системы.

Уверенная в собственной безнаказанности корпорация не заботится о соблюдении обязательных для всех правил не только на зарубежных рынках, но и в родной стране — США, обратил внимание Глущенко. Если бы не миллиардные штрафы по всему миру, компания Google и дальше бы считала совершенно нормальным вести недобросовестную конкуренцию, собирать данные пользователей без их согласия и ограничивать их в правах.

"И это мы ещё не знаем, что компания на самом деле скрывает от взоров общественности и насколько это может быть вредоносно. Ведь, как показывает практика, пока никто не заметит и не обратит внимание, корпорация будет делать то, что хочет, не считаясь ни с моралью, ни с законом", — заключил наш собеседник.