Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного договора
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договорённостей по пунктам мирного договора
Азербайджан и Армения достигли договорённостей по главным пунктам мирного договора. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TVNet.
"По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договорённость. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их реализовать", — сказал он.
Чавушоглу также подчеркнул, что процесс нормализации отношений Анкары с Ереваном, а также переговоры Азербайджана с Арменией по мирному договору не могут проводиться отдельно друг от друга, и об этом говорилось неоднократно. При этом министр отметил, что для Турции это является "красной чертой".
А ещё глава внешнеполитического ведомства позитивно отозвался об итогах встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна в Праге. По его словам, на Ереван оказывается давление внутри страны и со стороны диаспоры.
Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
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