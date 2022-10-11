Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного договора

Азербайджан и Армения достигли договорённостей по главным пунктам мирного договора. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TVNet.

"По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договорённость. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их реализовать", — сказал он.

Чавушоглу также подчеркнул, что процесс нормализации отношений Анкары с Ереваном, а также переговоры Азербайджана с Арменией по мирному договору не могут проводиться отдельно друг от друга, и об этом говорилось неоднократно. При этом министр отметил, что для Турции это является "красной чертой".