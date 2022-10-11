"В выигрыше останутся все": Бразильский футболист "Зенита" объяснил желание стать гражданином РФ
Футболист "Зенита" Малком: Если получу паспорт РФ, это будет проявлением уважения к стране
Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Малком хочет получить паспорт РФ, чтобы проявить уважение к стране и клубу за тёплый приём. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что бразильские легионеры "Зенита" по личной инициативе захотели получить гражданство РФ и уже начали процедуру оформления документов.
"Если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли. Второе: если это поможет "Зениту" получить дополнительное место ещё для одного иностранца, то в выигрыше останутся все", — сказал Малком.
Бразилец добавил, что пока не думал о возможном выступлении за сборную России. Все его мысли сейчас связаны с успешным выступлением за "Зенит".
Отметим, что 25-летний Малком перешёл в "Зенит" из испанской "Барселоны" в августе 2019 года. В составе петербургской команды он стал трёхкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Его ровесник Клаудиньо присоединился к "Зениту" в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Оба футболиста не играли за первую сборную Бразилии, но выступали за олимпийскую команду, в составе которой завоевали золото на Играх в Токио.
ФК "Зенит"