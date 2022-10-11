"В выигрыше останутся все": Бразильский футболист "Зенита" объяснил желание стать гражданином РФ

Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Малком хочет получить паспорт РФ, чтобы проявить уважение к стране и клубу за тёплый приём. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что бразильские легионеры "Зенита" по личной инициативе захотели получить гражданство РФ и уже начали процедуру оформления документов.

"Если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли. Второе: если это поможет "Зениту" получить дополнительное место ещё для одного иностранца, то в выигрыше останутся все", — сказал Малком.

Бразилец добавил, что пока не думал о возможном выступлении за сборную России. Все его мысли сейчас связаны с успешным выступлением за "Зенит".