Военные РФ отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив более 30 бойцов

Российские военные уничтожили более 30 украинских бойцов в ходе отражения контратак ВСУ на Запорожском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трёх ротных тактических групп в районах населённых пунктов Никольское, Новомайорское и Степное (ДНР). Все атаки отражены", — сказал он в ходе брифинга.

В результате, по словам генерал-лейтенанта, было уничтожено более 30 бойцов ВСУ, один танк, а также три боевые бронированные машины противника.