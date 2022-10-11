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11 октября, 10:37

Военные РФ отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив более 30 бойцов

Российские военные уничтожили более 30 украинских бойцов в ходе отражения контратак ВСУ на Запорожском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трёх ротных тактических групп в районах населённых пунктов Никольское, Новомайорское и Степное (ДНР). Все атаки отражены", — сказал он в ходе брифинга.

В результате, по словам генерал-лейтенанта, было уничтожено более 30 бойцов ВСУ, один танк, а также три боевые бронированные машины противника.

Цели поражены: МО РФ показало видео с запуском ракет по украинским объектам

Цели поражены: МО РФ показало видео с запуском ракет по украинским объектам

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ отразили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении. Уничтожено до 40 украинских военных и четыре боевые бронированные машины.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова

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