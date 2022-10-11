ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 10:37

Военные РФ отразили контратаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив более 30 бойцов

Российские военные уничтожили более 30 украинских бойцов в ходе отражения контратак ВСУ на Запорожском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трёх ротных тактических групп в районах населённых пунктов Никольское, Новомайорское и Степное (ДНР). Все атаки отражены", — сказал он в ходе брифинга.

В результате, по словам генерал-лейтенанта, было уничтожено более 30 бойцов ВСУ, один танк, а также три боевые бронированные машины противника.

МО РФ показало видео с запуском ракет по украинским объектам
МО РФ показало видео с запуском ракет по украинским объектам

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ отразили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении. Уничтожено до 40 украинских военных и четыре боевые бронированные машины.

BannerImage

VK / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar