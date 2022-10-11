Лавров: Де-факто США давно участвуют в конфликте на Украине

США де-факто уже давно участвуют в конфликте на Украине, вооружая Киев и предоставляя разведданные. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне кажется, де-факто американцы уже давно участвуют в этой войне. Они не только вооружают Зеленского и его режим, они предоставляют разведывательные данные со спутников", — отметил министр в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".