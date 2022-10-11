ВКС РФ сбили украинский вертолёт Ми-24 в Днепропетровской области
Воздушно-космические силы России сбили украинский вертолёт Ми-24 в Днепропетровской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как он уточнил в ходе брифинга, это произошло в районе населённого пункта Марьянское.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ отразили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении. В результате активных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции, указал Конашенков.
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