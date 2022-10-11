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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 10:30

ВКС РФ сбили украинский вертолёт Ми-24 в Днепропетровской области

Воздушно-космические силы России сбили украинский вертолёт Ми-24 в Днепропетровской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он уточнил в ходе брифинга, это произошло в районе населённого пункта Марьянское.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ отразили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении. В результате активных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции, указал Конашенков.

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Wikipedia / Bennorey

Артур Лапсаков
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