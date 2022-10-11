ВКС РФ сбили украинский вертолёт Ми-24 в Днепропетровской области

Воздушно-космические силы России сбили украинский вертолёт Ми-24 в Днепропетровской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он уточнил в ходе брифинга, это произошло в районе населённого пункта Марьянское.